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Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yuvadan uçuyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli futbolcu için İtalyan devinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar ve Kerem Aktürkoğlu transferi için konuşulan bonservis bedeli...

Ekleme: 2.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 2.04.2024 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yuvadan uçuyor

Galatasaray'da bu sezonun en etkili isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi beklediği Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini ise İtalyan basını duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yuvadan uçuyor

Başarılı performansıyla Galatasaray'da büyük beğeni toplayan ve adı sık sık Avrupa ekipleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklama yapmıştı.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Roma devreye girdi.

Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yuvadan uçuyor

Önümüzdeki yaz milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan Çizme ekibi, girişimlerine şimdiden başladı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılıların beklentisi ise büyük.

Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yuvadan uçuyor

Yönetim, milli oyuncu için en az 15 milyon Euro bekliyor.
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