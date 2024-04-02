Kerem Aktürkoğlu için dev bonservis! Yuvadan uçuyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli futbolcu için İtalyan devinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar ve Kerem Aktürkoğlu transferi için konuşulan bonservis bedeli...

Galatasaray'da bu sezonun en etkili isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi beklediği Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini ise İtalyan basını duyurdu.Başarılı performansıyla Galatasaray'da büyük beğeni toplayan ve adı sık sık Avrupa ekipleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklama yapmıştı.Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Roma devreye girdi.Önümüzdeki yaz milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan Çizme ekibi, girişimlerine şimdiden başladı.Sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılıların beklentisi ise büyük.Yönetim, milli oyuncu için en az 15 milyon Euro bekliyor.