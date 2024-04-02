Fenerbahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın moralini bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isimden teknik heyete kötü haber geldi. Buna göre 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan o isim Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Union Saint-Gilloise'le deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, milli arada takımla çalışmalara başladı.Ancak yıldız oyuncu, henüz istenilen seviyeye gelemedi. Ağrıları devam eden Çağlar'ın, Adana Demir, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında oynaması beklenmiyor.Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 512 dakika süre buldu.Fenerbahçe, milli oyuncuyu ara transfer döneminde Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.