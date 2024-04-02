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Fenerbahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın moralini bozan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isimden teknik heyete kötü haber geldi. Buna göre 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan o isim Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Ekleme: 2.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 2.04.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Union Saint-Gilloise'le deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, milli arada takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!

Ancak yıldız oyuncu, henüz istenilen seviyeye gelemedi. Ağrıları devam eden Çağlar'ın, Adana Demir, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!

Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 512 dakika süre buldu.

Fenerbahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!

Fenerbahçe, milli oyuncuyu ara transfer döneminde Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Fenerbahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!
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