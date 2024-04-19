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Beşiktaş'ın stoper atağı: Tosin Adarabioyo

Manchester City çıkışlı, Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo, Beşiktaş'ın radarına girdi. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken dev savunmacı sezon sonu boşa çıkıyor.

Ekleme: 19.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Fernando Santos'un kovulmasıyla birlikte siyah-beyazlılarda gündem, gelecek sezon.

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadronun büyük oranda değişeceği ve en az iki stoper alınacağı öğrenildi.

Bu kapsamda Tosin Adarabioyo ismi gündeme geldi. Nijerya kökenli İngiliz savunma oyuncusu, Manchester City altyapısından yetişmiş ve şu anda Fulham forması giyiyor.

Beşiktaş'ın stoper atağı: Tosin Adarabioyo

Son dönemde form yakaladı

26 yaşındaki stoper, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da son dönemde takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Adarabioyo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, bu oyuncunun temsilcisiyle görüşerek önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün, oyuncunun piyasası artmadan transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.
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