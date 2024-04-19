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Beşiktaş - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. hafta maçında Ankaragücü ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 19.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Dennis Johan Higler oturacak.

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Sowe
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