Aslan'da imza şov! 5 isimle sözleşme uzatıldı

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.

Galatasaray sözleşmelerini yenilediği Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı için İmza Töreni düzenledi.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek takımın kaptanı Ferndando Muslera için, "Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuştur. Takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Nando'yu bir yabancı futbolcu değil, bizden biri olarak görüyorum. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi. Sen ne diyorsan öyledir başkanım dedi." ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın stoperi Abdülkerim Bardakcı içinse, "Abdülkerim'den biz şüphe etmedik. Önünde uzun ve başarılarla dolu bir kariyer olduğuna eminim. Galatasaray'ı ve bizleri gururlandırıyorsun."dedi.



Sarı-kırmızılıların orta sahası Lucas Torreira'yla ilgili Dursun Özbek, "Lucas Torreira takımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Transfer olduğu günden bu yana kalitesini ortaya koydu. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden sonuna kadar eminiz. Seni çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dursun Özbek, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz içinse şunları söyledi, "Kaan kardeşim her zaman göreve hazırdı. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda kalitesini gösterdi. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için teşekkür ediyorum. Barış, Türk futbolunun son dönemdeki en büyük başarı hikayelerinden birini yazdı. Sokaktaki çocuklar gol atınca Barış Alper diye bağırmaya başladı. Bu mücadele gücünden ve azminden hiçbir şey kaybetmemeni istiyorum."



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı, "Yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Tüm taraftarlarımızın bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum."



"ASLAN GİBİ KALPLERİ OLAN ÖZEL İNSANLAR"



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur imza töreninda açıklamalarda bulundu.



Erden Timur şu ifadeleri kullandı, "Gerçekten çok da olmadı, neredeyse iki yıl olacak. Başkanım konuşurken onu düşündüm, uzun yıllardır buradaymışız gibi. Herkesle farklı farklı dostluk yaşıyoruz abilik, kardeşlik. Hepsinin yeri ayrı. Ortaya koydukları performanstan öte aslan gibi kalpleri olan özel insanlar. Bu işler gelip geçecek. Şampiyon oldun ama aslı kalacak olan şey buradan edinilen dostluklar. Dışarıdan sadece mücadele gibi gözükse de duygusal tarafı bambaşka."



"KALMAK DAHA ZOR BİR İŞ"



Takımda olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaan Ayhan, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza, başkanımıza ve Erden abiye teşekkür ediyorum. Bir başarıya imza attık ki bu yüzden böyle bir karar alındı yönetim tarafından. 1.5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir iş. Takım arkadaşlarımla beraber bunu yapabildiğim için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diyorum." dedi.



Lucas Torreira ise, "Başkanıma ve Erden bey, oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nando'ya da teşekkür ediyorum onun sayesinde buraya geldim. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.



"BU AİLENİN PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"



Uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istediğini dile getiren Abdülkerim Bardakcı, "Başkanımıza ve Erden abiye teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllar hizmet edip efsaneler arasına girmek istiyorum demiştim, bugün de bunun için bir adım attık. İnşallah böyle devam ederiz." açıklamasında bulundu.



Barış Alper Yılmaz ise şunları söyledi, "Çok özel duygular yaşıyorum ilk günkü gibi. Başkanımıza, Erden abiye ve hocamıza bana bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun."



"BU TAKIMIN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ise şu ifadeleri kullandı, "13 yıl burada geçirdim. 3. kez sözleşmemi yeniliyorum. Başkanıma ve Erden beye çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Ben 16 tane şampiyonluk gördüm. Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü ve sürekli bunu göstermesi gerekiyor. İsmim konuşulurken hep Galatasaray'ın kalecisi olarak anılacak. Oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar."