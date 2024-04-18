Trendyol Süper Lig’de 33. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig’in 33. haftası yarın oynanacak Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:



Yarın



20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü



20 Nisan Cumartesi



13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Alanyaspor

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Trabzonspor



21 Nisan Pazar



13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

19.00 Antalyaspor - Hatayspor

19.00 Galatasaray - Pendikspor

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa



22 Nisan Pazartesi



20.00 Sivasspor - Fenerbahçe