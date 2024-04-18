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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de 33.hafta heyecanı! Hakemler belli oldu

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri, MHK tarafından açıklandı.

Ekleme: 18.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

19 Nisan Cuma

20:00 Beşiktaş - Ankaragücü (Bahattin Şimşek)

20 Nisan Cumartesi

13:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Burak Şeker)

16:00 Konyaspor - Alanyaspor (Oğuzhan Çakır)

19:00 Samsunspor - Adana Demirspor (Murat Erdoğan)

19:00 Kayserispor - Trabzonspor (Çağdaş Altay)

21 Nisan Pazar

13:30 Başakşehir - Rizespor (Arda Kardeşler)

19:00 Antalyaspor - Hatayspor (Abdülkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Pendikspor (Direnç Tonusluoğlu)

19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kadir Sağlam)

22 Nisan Pazartesi

20:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Cihan Aydın)
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