Süper Lig'de 33.hafta heyecanı! Hakemler belli oldu
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri, MHK tarafından açıklandı.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
19 Nisan Cuma
20:00 Beşiktaş - Ankaragücü (Bahattin Şimşek)
20 Nisan Cumartesi
13:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Burak Şeker)
16:00 Konyaspor - Alanyaspor (Oğuzhan Çakır)
19:00 Samsunspor - Adana Demirspor (Murat Erdoğan)
19:00 Kayserispor - Trabzonspor (Çağdaş Altay)
21 Nisan Pazar
13:30 Başakşehir - Rizespor (Arda Kardeşler)
19:00 Antalyaspor - Hatayspor (Abdülkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Pendikspor (Direnç Tonusluoğlu)
19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kadir Sağlam)
22 Nisan Pazartesi
20:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Cihan Aydın)
19 Nisan Cuma
20:00 Beşiktaş - Ankaragücü (Bahattin Şimşek)
20 Nisan Cumartesi
13:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Burak Şeker)
16:00 Konyaspor - Alanyaspor (Oğuzhan Çakır)
19:00 Samsunspor - Adana Demirspor (Murat Erdoğan)
19:00 Kayserispor - Trabzonspor (Çağdaş Altay)
21 Nisan Pazar
13:30 Başakşehir - Rizespor (Arda Kardeşler)
19:00 Antalyaspor - Hatayspor (Abdülkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Pendikspor (Direnç Tonusluoğlu)
19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kadir Sağlam)
22 Nisan Pazartesi
20:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Cihan Aydın)