Barış Alper Yılmaz’a Bundesliga’dan 20 milyon euroluk sürpriz teklif

Süper Lig lideri Galatasaray’da bu sezon başarının mimarlarından Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor. Gösterdiği üstün performans ile dev kulüplerin radarına giren Barış Alper’e Bundesliga’dan 20 milyon euroluk sürpriz teklif geldi. Detaylar haberimizde.

Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyarak Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.



İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya ekibi Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.



23 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.



Sabah'ın haberine göre Barış Alper için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için en az 20 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılıların ise bu teklifi bonuslarla birlikte 30 milyon euro seviyelerine yaklaştırmak istediği belirtiliyor. Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda çıktığı 48 maçta 4 gol attı ve 8 asiste imza attı.