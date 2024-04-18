Arda Güler için bomba iddia: Sevilla ile görüştü

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve La Liga'da düşme hattından yalnızca 9 puan uzakta bulunan Sevilla, gelecek sezon kadrosunda yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.Harcama sınırlarını aşmadan takımda önemli değişikliklere imza atmak isteyen Sevilla'nın bir süredir Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Arda Güler ile ilgilendiği belirtiliyordu.İspanyol basınına yansıyan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Arda Güler'in kiralanması için menajerliğini yapan babası ile ilk resmi teması kurdu.Kırmızı-beyazlılar, Real Madrid'in gelecek sezon başında Arda Güler ile ilgili kararında değişikliğe gitmesi ve kiralık seçeneğine yeşil ışık yakması halinde 19 yaşındaki futbolcu için kapılarını açacak.Arda Güler'in de gelecek sezon kiralık gitmek için tek şartı Şampiyonlar Ligi. Yıldız futbolcu gelecek sezon Devler Ligi'ne katılan bir takıma gitmek istiyor.Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in penaltılarla turu geçtiği Manchester City maçının kadrosunda olan ancak oyuna giymeyen Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla toplam 98 dakika sahada kalırken, 1 gol atmayı başardı.