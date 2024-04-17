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Kartal yüksek uçuyor! Transfer resmen bitti

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenny Tete ile anlaşma sağladı.

Kartal yüksek uçuyor! Transfer resmen bitti
Ekleme: 17.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ligi üçüncü bitirmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda transferde de hareketlilik yaşanıyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Fulham'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenny Tete ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK TEKLİF

Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi.

Kartal yüksek uçuyor! Transfer resmen bitti
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