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Başkan adayları belli oluyor! O isim resmen açıkladı

Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

Ekleme: 17.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

Erdal Alkış, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Arkadaşlarımızla ve danıştığımız büyüklerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda TFF Başkanlık Seçimlerinde Aday Olmaya karar verdik. Hayırlı olmasını diliyorum.

En kısa zaman içerisinde Basın Toplantısı ile hem YK lunu hem kurullarda görev alacak arkadaşlarımızı hem de projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Saygılarımla'

ERDAL ALKIŞ KİMDİR?

Erdal Alkış 1966 yılında Kahramanmaraş Göksun'da doğmuştur. İşletme Tahsili yapmıştır. Erken yaşta iş hayatına atılmıştır, İlk firmasını 1986 yılında Kayseri'de kurmuştur. O günden itibaren kendi firmasını yönetmektedir. İlgi alanları; Teknoloji, Tarım, Çevre, Futbol yöneticiliği, Hava alanı-Deniz Limanı İşletmeciliği ve Enerji sektörüdür.

2002 yılında yapılan genel seçimler ve 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti Seçim koordinasyonunu bizzat yürütmüştür. 2002 yılı seçim çalışmaları ile alakalı “İlk 45 Gün” adında bir Anı Kitabı bulunmaktadır.

Erdal Alkış aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde TFF Başkanlığı için resmen aday olmuştur.

Kafkas Göçü (sürgünü) ile alakalı sinema filmi yapmak çocukluk idealidir. Erdal Alkıs çerkes asıllı ve iki çocuk babasıdır.. Rusça, İngilizce, Arapça, Çerkesçe bilmektedir.

Başkan adayları belli oluyor! O isim resmen açıkladı
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