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Ali Koç gözü kararttı! Dev prim: Her şey şampiyonluk için...

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için tam 160 milyon lira prim belirledi.

Ali Koç gözü kararttı! Dev prim: Her şey şampiyonluk için...
Ekleme: 17.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, bitime 6 hafta kala elini cebine attı.

Prim kararı

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için 40'ar milyon lira prim belirledi.

Fenerbahçe, derbiye kadar oynayacağı 4 maçı da kazanırsa takım halinde 160 milyon liranın sahibi olacak.

Fenerbahçe'nin maçları

Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig'de son 7 maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Ali Koç gözü kararttı! Dev prim: Her şey şampiyonluk için...
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