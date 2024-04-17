Ali Koç gözü kararttı! Dev prim: Her şey şampiyonluk için...
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için tam 160 milyon lira prim belirledi.
Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, bitime 6 hafta kala elini cebine attı.
Prim kararı
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için 40'ar milyon lira prim belirledi.
Fenerbahçe, derbiye kadar oynayacağı 4 maçı da kazanırsa takım halinde 160 milyon liranın sahibi olacak.
Fenerbahçe'nin maçları
Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.
Süper Lig'de son 7 maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.
Prim kararı
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçına kadar oynanacak 4 maç için 40'ar milyon lira prim belirledi.
Fenerbahçe, derbiye kadar oynayacağı 4 maçı da kazanırsa takım halinde 160 milyon liranın sahibi olacak.
Fenerbahçe'nin maçları
Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Galatasaray ile Rams Park'ta karşılaşacak.
Süper Lig'de son 7 maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.