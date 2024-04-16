Süper Lig'de gol kralı kim? Dzeko mu, Icardi mi? Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları dün oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından tamamlandı.Süper Lig'de 32. hafta maçlarının bitmesinin ardından gol krallığındaki son durum hakkında aramalar hız kazandı.Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor. Süper Lig'de 32. hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.Peki 2023/2024 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..