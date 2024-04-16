Mauro Icardi'den kariyer rekoru! En uzun...

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Alanyaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray'da takımının son golünü kaydeden Mauro Icardi, bu golle beraber kariyerinde yeni bir rekor kırdı. Arjantinli yıldız, Alanyaspor'a karşı oynadığı 4 mücadelede de fileleri havalandırarak kariyerinin en uzun serisine imza attı.

Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası hız kesmiyor...Ligde son düzlükte form tutan ve Süper Kupa da dahil edildiğinde son 4 maçta 5 golü olan Tangocu, dünü de boş geçmedi.Kapanışı yapan 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 19. golüne ulaştı. Toplamda ise 26. golünü kaydetti.Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'a karşı sahne aldığı 4. karşılaşmasını da boş geçmeyen Icardi, Akdeniz ekibine toplam 4 gol, 3 asiste ulaştı.Mauro Icardi böylece kariyerindeki en uzun gol serisini yakaladı. Tecrübeli oyuncu, Fiorentina, Empoli ve Juventus ağlarını 3 maç üst üste sarsmıştı.