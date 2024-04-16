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Kanarya'yı yarışta tuttu! Batshuayi'den inanılmaz ortalama

Fenerbahçe'de bu sezon lige vuran oyuncuların başında hiç kuşkusuz Michy Batshuayi geliyor. Belçikalı golcü, kritik maçlarda attığı gollerle birçok kez takımına üç puan kazandırırken gol başına dakika oranında da muhteşem bir ortalama yakaladı.

Kanarya'yı yarışta tuttu! Batshuayi'den inanılmaz ortalama
Ekleme: 16.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Michy Batshuayi, yedek forvet olarak geçirdiği sezonda Fenerbahçe'nin tam anlamıyla kurtarıcısı oldu. Edin Dzeko'nun arkasında kendisine forma verilmesini bekleyen tecrübeli oyuncu, çok iyi performanslar sergiledikten sonra yine yedek kalmayı sorun etmedi.

Belçikalı yıldız ne zaman kendisine ihtiyaç duyulsa, elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Batshuayi, attığı kritik gollerle Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yarışına tutunmasını sağladı.

İLK GOLÜ ÇOK BEKLEDİ

30 yaşındaki forvet bu sezon ligde uzun süre gol sevinci yaşamadı. Michy Batshuayi, 17. haftadaki Kayserispor maçında hat-trick yaparak suskunluğunu bozdu, galibiyeti getiren golü attı, Fenerbahçe 4-3 kazandı. Yıldız futbolcu daha sonra Başakşehir karşısında sonradan oyuna girip penaltıdan ağları sarstı, Sarı-Lacivertliler sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 2-1 biten Kasımpaşa maçında ikinci golü, 3-1 biten Pendikspor karşılaşmasında ise skoru 2-1'e getiren golü yine Batshuayi kaydetti.

Kanarya'yı yarışta tuttu! Batshuayi'den inanılmaz ortalama

48 DAKİKADA BİR ATIYOR

Belçikalı forvet, büyük olaylara sahne olan, Trabzonspor'un 2-0'dan 2-2'ye getirdiği mücadelede sonradan oyuna girdi ve ağları sarsarak çok kritik galibiyetin mimarı oldu.

Michy Batshuayi son olarak Karagümrük deplasmanında sahneye çıktı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan deneyimli golcü, penaltıda hata yapmadı ve Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde Batshuayi'nin golleriyle hanesine 18 puan yazdırdı. Yıldız forvet ligde 22 maçta sadece 477 dakika süre almasına rağmen 10 kez ağları sarstı, her 48 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.
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