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Galatasaraylılar ekran başına! Bonservis bedeli belirlendi

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'dan elde etmeyi planladığı bonservis geliri belli oldu. Buna göre Galatasaray, Zaniolo'yu transfer ettiği bedelin yaklaşık 2 katını talep ediyor.

Ekleme: 16.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İtalya'ya dönme arzusunu daha önce dile getiren Zaniolo'ya Fiorentina ve Napoli'nin talip olduğu belirtiliyor. Sezon başında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaniolo için sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis de ortaya çıktı.

30 milyon euro beklentisi var

Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon euro istiyor.

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Nicolo Zaniolo, 2023-24 sezonu öncesi 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 36 maçta 1241 dakika süre alan Zaniolo, 3 gollük skor katkısı verdi.

Zaniolo, Galatasaray forması ile toplam 12 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaraylılar ekran başına! Bonservis bedeli belirlendi


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