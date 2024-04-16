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Beyaz Gazete
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Beşiktaş'tan açıklama geldi! Sakat futbolcular...

Beşikaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 16.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile oynanan mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy'un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

SEMİH KILIÇSOY ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YOK

Semih Kılıçsoy'un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.
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