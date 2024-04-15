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İrfan Can'a bol 0'lı sözleşme! Anlaşma yakın...

Sezonun sona ermesine az bir zaman kala Fenerbahçe, bu sezon sahada gösterdiği etkileyici performansla adından sıkça söz ettiren İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.

İrfan Can'a bol 0'lı sözleşme! Anlaşma yakın...
Ekleme: 15.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin son dönemdeki parlayan yıldızlarından İrfan Can Kahveci için önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan milli oyuncuyla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu yeni anlaşma ile İrfan Can'ın yıllık ücreti 15 milyon liradan 40 milyon liraya yükselecek. Ayrıca, bonuslarla birlikte oyuncunun kazancı daha da artacak.

7 milyon euro ödendi

Fenerbahçe'ye 2021 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan İrfan Can, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekti.

Milli oyuncunun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir rekabet yaşanmış, ancak sonunda sarı-lacivertli ekip transferi tamamlamıştı.

Bu sezon 27 gole katkı sağladı

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci, 41 karşılaşmada görev alırken 15 gol atıp, 12 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı.

Toplamda 27 gole doğrudan etki eden Kahveci, Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu haline geldi.

İrfan Can'a bol 0'lı sözleşme! Anlaşma yakın...
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