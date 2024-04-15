Aslan zorlu deplasmanda! İşte muhtemel 11'ler...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile 3 puan maçına çıkacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı.



İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.



Yabancı VAR görev yapacak



Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak



Galatasaray'da tek eksik kaleci Günay



Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.



Serge Aurier ilk maçına çıkabilir



Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.



Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. 31 yaşındaki sağ bek, son 2 resmi maçın kadrosunda yer almasına rağmen henüz forma giyemedi.



Son 12 lig maçında yenilgi yüzü görmedi



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı.



Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 resmi maçı da kazandı.



Galatasaray'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 lig maçında 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Gol umudu Mauro Icardi



Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.



Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.



Tecrübeli santrfor, yarınki Alanyaspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.



ALANYASPOR - GALATASARAY



MUHTEMEL 11'LER



ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan



GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



STAT: Alanya Oba

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1