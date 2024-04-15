Arda Turan için olay iddia: Barcelona'daki evinde 230 bin euroluk zarar var

Arda Turan'ın, Barcelona'da otururken kullandığı kiralık evine yaklaşık 230 bin euroluk zarar verdiği iddia edildi.İspanyol basınından El Periodico de Espana'nın aktardığına göre, Arda'nın ev sahibi, Türk futbolcunun ve çevresinin eve ciddi zararlar verdiğini belirtti.Mahkeme belgelerine dayandırılan haberde, ev sahibinin başlangıçta Arda Turan ile anlaşma sağladığı ancak daha sonra diplomatik usulsüzlükler gerekçesiyle davanın yeniden açıldığı ifade ediliyor.Ev sahibi, evde oluşan zararın bilirkişi tarafından 230 bin euro olarak tespit edildiğini söyledi.Partiler sırasında meydana geldiği öne sürülen en büyük zararların başında, ev sahibinin "perdelerin cinsel bir salıncak olarak kullanıldığı" iddiası yer alıyor. Ayrıca, Arda Turan'ın evde bulunmadığı zamanlarda arkadaşlarının düzenlediği partilerin evde zarara yol açtığı ve mobilyaların üzerinde sigara yanıkları bırakıldığı belirtiliyor.Ev sahibi ayrıca, Arda Turan'ın evde yaşadığı dönemde de hasar oluştuğunu ve televizyon kumandasının gol atıldığında havuza atıldığını dile getiriyor.Öte yandan haberde; ev sahibinin, Arda'nın evi ilk tuttuğu dönemdeki heyecanını anlattığı ve "Yaşasın Barça" diye bağırdığını ifade ettiği belirtilirken, Arda'nın kendisinden önce evde kalan "gayrimüslim" kiracıların kalıntılarının temizlenmesi için evi dezenfekte ettiğine yer verildi.