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Real Madrid'de tarihi gün! Arda Güler bugün ilk kez...

La Liga'nın 31. haftasında Mallorca deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Ekleme: 13.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın 8 puan önünde bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacağı kritik rövanş maçı öncesinde bu akşam Mallorca deplasmanına çıkıyor.

Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Hakem Sanchez'in yöneteceği mücadele, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid'de tarihi gün! Arda Güler bugün ilk kez...



Bellingham dinlendirilebilir

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala, Real Madrid taraftarlarında büyük bir heyecan yaşanırken, gözler İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin vereceği karara çevrildi.

Ancelotti'nin, bu akşam oynanacak Mallorca karşılaşmasında kadroda değişikliklere gitmesi beklenirken, İspanyol basını tecrübeli teknik adamın genç yetenek Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı verebileceğini aktardı.

İspanyol Relevo'ya göre, Manchester City maçı için Bellingham'ın dinlendirilmesi durumunda Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
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