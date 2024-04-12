UEFA'dan Okan Buruk'a ceza!
UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı.
UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı.
-Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası
-Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza
-Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası
-Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası
-Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza
-Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası