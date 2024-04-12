Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku! Resmi açıklama geldi

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak maça devam edememişti. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Hollandalı savunma oyuncusunda menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak maça devam edememişti.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada Hollandalı savunma oyuncusunda menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.



İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama;



Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.