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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de 32'inci haftanın hakemleri

Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Ekleme: 11.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte haftanın hakemleri:

Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın

Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
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