  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PFDK Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı!

PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçını terk etmesinden dolayı hükmen mağlup sayıldığını ve 4 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı. Galatasaray'a ise saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 212 bin TL para cezası verildi.

PFDK Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı!
Ekleme: 11.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
PFDK, Süper Kupa sonrası merakla beklenen cezaları açıkladı. Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.04.2024 tarih ve 71 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Bakan Uraloğlu'ndan uyarı ve müjde!
Gabar petrolünde rekor! 40 bin varil üretimi geçti
Gazze'de can kaybı 33 bin 545'e çıktı
Bakanlık rakamlarla duyurdu! Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı arttı
Osman Gökçek'e sahada sevgi seli! Çocuklara şeker, yaşlılara hayır duası...
Google belediyeciliği! İBB'li trol hesaplardan yemek yalanı
ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler
YSK'da kritik toplantı bugün! İtirazlar karara bağlanıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! İşte masadaki konular...
Bakan Güler: Artık örgütün hareket kabiliyeti bitiyor
Bayramda bile kavga kaos! 'Ne dediysem arkasındayım!'
Ali Yerlikaya 5 günlük bayram bilançosunu açıkladı: 38 kişi hayatını kaybetti
DEM'den tepki çeken hareket! İlk icraatları Diyarbakır'ı 'Amed' yapmak oldu!
Yeni turistik trenlerin yola çıkacağı tarih belli oldu: Ankara'dan Tatvan'a, Diyarbakır'a...
Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: Gabar'da rekor kıracağız
Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi!
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Başkan Erdoğan; Bursa İl Başkanlığı programında konuşuyor
Mescid-i Aksa' da Ramazan Bayramı coşkusu: 60 bin Müslüman namaz kıldı
Haberi duyan oraya koşuyor: Haftada tam 13 gram altın buluyorlar!

Haberi duyan oraya koşuyor: Haftada tam 13 gram altın buluyorlar!

9 milyonluk hesabı çalınmıştı! Ünlü youtuber yaşananları anlattı

9 milyonluk hesabı çalınmıştı! Ünlü youtuber yaşananları anlattı

Gören fotoğraf çektirmek için duruyor: Namı tüm Türkiye'ye yayıldı! Görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor

Gören fotoğraf çektirmek için duruyor: Namı tüm Türkiye'ye yayıldı! Görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor

Sosyal medyada yeni tehlike: Formalite evlilik için...

Sosyal medyada yeni tehlike: Formalite evlilik için...

Apple duyurdu! Iphone kullanıcıları için uyarı

Apple duyurdu! Iphone kullanıcıları için uyarı

Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu

Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu