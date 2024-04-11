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Olympiakos - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 11.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak mücadele Exxen'den izlenebilecek. Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.

Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak

Muhtemel 11'ler

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Retsos, Richards, Hezze, Chiquinho, Horta, Masouras, Jovetic, El Kaabi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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