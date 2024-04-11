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Mauro Icardi, Fenerbahçe U19 takımını neden alkışladı? Açıklama geldi

Türkiye'de herkesin konuştuğu Süper Kupa maçıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin, attığı gol sonrası rakip Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı U19 takımının soyunma odasına gitmesi sırasında alkışla eşlik etmesi gündem olmuştu. Mauro Icardi'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Ekleme: 11.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Olaylı Süper Kupa maçının yankıları devam ediyor. Geceye damga vuran anlardan biri de Galatasaraylı Mauro Icardi'nin, attığı gol sonrası soyunma odasına giden Fenerbahçe U19 takımını alkışlamasıydı. Arjantinli yıldızdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasının yolunu tuttuğu anlarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin saha kenarına kadar gelerek rakibi alkışlaması ise geceye damga vuran hareketlerden birisi oldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; ilk bakışta, Icardi’nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli futbolcuyu bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi.

"Ben sadece gençleri alkışladım"

Haberde, tecrübeli santrforun, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştığı ileri sürüldü

Arjantinli yıldız, "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Fenerbahçe U19 takımını neden alkışladı? Açıklama geldi

"Durumlarına çok üzüldüm"

Haber detayında ayrıca Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı belirtildi.

Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.
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