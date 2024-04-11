  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kulüpler isyan bayrağını çekti! TFF'ye büyük rest

Kulüpler Birliği'nde yer alan kulüplerin %50'sinden fazlası, 'Erken Seçim' kararı alınmaz ve seçim 18 Temmuz'da yapılırsa; TFF Başkanı ve yönetim kurulunu ibra etmeme kararı aldı.

Kulüpler isyan bayrağını çekti! TFF'ye büyük rest
Ekleme: 11.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da seçim yapacaklarını duyursa da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği 11 kulüp, seçimin daha erken yapılmasını istiyor.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

'İbra etmeyiz'

Kulüpler Birliği'nde bulunan kulüplerin yarısından fazlası, eğer 'Erken Seçim' kararı alınmaz ve seçim 18 Temmuz'da gerçekleşirse, TFF Başkanı ve yönetim kurulunu ibra etmeme kararı almış durumda.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı birlikte hareket ediyor. Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun ve Pendik de seçimlerin erkene alınmasından yana...

Galatasaray ve Trabzonspor seçim tarihini beğendi

Öte yandan Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Rize, Gaziantep, Kayseri ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermeyi tercih etmiyor.

Bu dokuz kulüp 'Zaten seçim kararı alındı' diyerek 11 takımın aksine bir düşüncede.
Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Bakan Uraloğlu'ndan uyarı ve müjde!
Gabar petrolünde rekor! 40 bin varil üretimi geçti
Gazze'de can kaybı 33 bin 545'e çıktı
Bakanlık rakamlarla duyurdu! Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı arttı
Osman Gökçek'e sahada sevgi seli! Çocuklara şeker, yaşlılara hayır duası...
Google belediyeciliği! İBB'li trol hesaplardan yemek yalanı
ABD basınında flaş iddia! İran İsrail krizinde gizli istihbaratı işaret ettiler
YSK'da kritik toplantı bugün! İtirazlar karara bağlanıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! İşte masadaki konular...
Bakan Güler: Artık örgütün hareket kabiliyeti bitiyor
Bayramda bile kavga kaos! 'Ne dediysem arkasındayım!'
Ali Yerlikaya 5 günlük bayram bilançosunu açıkladı: 38 kişi hayatını kaybetti
DEM'den tepki çeken hareket! İlk icraatları Diyarbakır'ı 'Amed' yapmak oldu!
Yeni turistik trenlerin yola çıkacağı tarih belli oldu: Ankara'dan Tatvan'a, Diyarbakır'a...
Bakan Bayraktar'dan petrol müjdesi: Gabar'da rekor kıracağız
Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası uyuşturucu çetesi çökertildi!
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Başkan Erdoğan; Bursa İl Başkanlığı programında konuşuyor
Mescid-i Aksa' da Ramazan Bayramı coşkusu: 60 bin Müslüman namaz kıldı
Haberi duyan oraya koşuyor: Haftada tam 13 gram altın buluyorlar!

Haberi duyan oraya koşuyor: Haftada tam 13 gram altın buluyorlar!

9 milyonluk hesabı çalınmıştı! Ünlü youtuber yaşananları anlattı

9 milyonluk hesabı çalınmıştı! Ünlü youtuber yaşananları anlattı

Gören fotoğraf çektirmek için duruyor: Namı tüm Türkiye'ye yayıldı! Görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor

Gören fotoğraf çektirmek için duruyor: Namı tüm Türkiye'ye yayıldı! Görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor

Sosyal medyada yeni tehlike: Formalite evlilik için...

Sosyal medyada yeni tehlike: Formalite evlilik için...

Apple duyurdu! Iphone kullanıcıları için uyarı

Apple duyurdu! Iphone kullanıcıları için uyarı

Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu

Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu