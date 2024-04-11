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Galatasaray'da kupa töreni hazırlığı! Ne zaman yapılacak?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılması beklenirken, sarı kırmızılıların TFF'nin vereceği kararın ardından kupa töreni yapmak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

Ekleme: 11.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararı bekliyor.

Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasını bekleyen sarı kırmızılılar Süper Kupa için hazırlıklarını yapıyor.

PENDİK MAÇINDAN ÖNCE KUPA TÖRENİ!

Pazartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile lige dönecek olan sarı-kırmızılılar, 21 Nisan Pazar günü sahasında çıkacağı Pendikspor müsabakası öncesinde kupayı kaldırmak istiyor.

PFDK'nın kararını açıklamasının ardından konuyla ilgili TFF ile görüşme yapılacak. Onay çıkması halinde Aslan, RAMS Park'ta düzenlenecek özel etkinliklerle taraftarının önünde Süper Kupa şampiyonluğunu kutlayacak.

Galatasaray'da kupa töreni hazırlığı! Ne zaman yapılacak?
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