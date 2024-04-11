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Galatasaray'a müjde! O oyuncuya Premier Lig'den talip var...

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a Premier Lig'den yeni bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjde! O oyuncuya Premier Lig'den talip var...
Ekleme: 11.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram, Belçika'da etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Başarılı genç oyuncu, özellikle Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Sezon başında Stoke City'den teklif alan 2003 doğumlu genç milli stoper, şimdi ise bir başka İngiliz kulübü olan Brighton'ın transfer listesine eklendi.

24 maçta 1 gol 2 asist yaptı

Galatasaray, Emin Bayram'ı satmayı düşünmüyor ve Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı oyuncuyu elinde tutmayı planlıyor. Bu nedenle Emin'in kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu konulmadı.

Westerlo'da toplam 24 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'a müjde! O oyuncuya Premier Lig'den talip var...







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