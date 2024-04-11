Cristiano Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı: Mübarek olsun

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu özel günde hepinize neşe, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.39 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr formasıyla bu sezon 56 çıkarken, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.