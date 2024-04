TFF resmen duyurdu! İşte seçimin yapılacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 tarihleri göz önüne alınarak, 18 Temmuz'da seçimli olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.'Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.'TFF'nin aldığı 18 Temmuz kararına bazı kulüpler tepki gösterdi.Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) temmuz ayında seçime gitmesinin geç bir tarih olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gidecek olmasıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:'TFF Yönetim Kurulunun 18 Temmuz olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul tarihi, Türk futbolunun bulunduğu kaos ortamından çıkarılabilmesi için geç bir tarihtir. Olağanüstü seçimli genel kurulun ivedi şekilde gerçekleştirilmesi, 2024-2025 sezonu planlamasının ve hazırlıklarının göreve gelecek yeni yönetim tarafından yapılması, futbolumuzun geleceği için zorunlu bir hal almıştır. Türkiye Futbol Federasyonunu mayıs ayında gerçekleşecek seçimli genel kurul kararı almaya davet ediyoruz.'İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyesi Bayram Saral, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF'nin en kısa zamanda seçime gitmesi için noter onaylı imza toplama süreci başlattıklarını belirten Sarıalioğlu, 'Yaklaşık 7- 8 kulübümüz burada oldu. 1. Lig'den de katılan kulüplerimiz olacak. Seçimin ligin bitiminden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması lazım. Çünkü gelecekte çok büyük sorunlar doğuracak. Bunların da bütün açıklamasını yaptık. İhtarını çektik. Bugünden tezi yok bir an önce seçime gitmeleri lazım. Yaklaşık 60-70 delege imza verdi. Ramazan Bayramı'ndan sonra da imzaların fazlasıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Ne bekleniyor? İmza tamamlansa ne olacak, tamamlanmasa ne olacak. Bundan daha beter bir gün olabilir mi? Söylenecek bir şey yok. Her şeyi kamuoyu biliyor. Her şey kamuoyunun takdirine.' şeklinde görüş belirtti.Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Süper Lig kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için başlattıkları noter onaylı imza toplama sürecine destek verdiklerini belirtti. Vardar ile siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Onur Göçmez, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF'nin 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapma kararını değerlendiren Vardar, 'Kulüpler Birliği Vakfında çok değerli kulüp başkanları ve yöneticileri ile bir sürece girdik. 18 Temmuz kararını başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber çok geç buluyoruz. Beşiktaş Kulübü, önümüzdeki pazartesi günü tüm delegeleriyle 7 kişi olarak imzasını atacak. Ancak aylardır zihinlerde bu imzayı attık. Bu konunun değişmesi ve çok daha önceden bu kararın verilmesi gerektiğini Beşiktaş Kulübü olarak çok net ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki tüm olumsuzlukların yaşandığı, hiç yaşanmadığı kadar sıkıntılarla karşılaştığımız bir sezon yaşıyoruz. Bu seçimin özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan önce yapılmasının aynı zamanda A Milli Takımı'mıza da finallerde daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.Samsunspor'dan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz 2024 tarihi için 'seçimli genel kurul' kararı alındığı hatırlatıldı. Açıklanan genel kurul tarihinin oldukça geç olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası, Süper Kupa'daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yapması gereken, ivedilikle alacağı aksiyonlar ile Türk futbolunu bu kaos ortamından ve kötü gidişattan bir an evvel çıkarması olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonundan talebimiz, sezon sonunu beklemeden hızlı bir şekilde seçimli genel kurula gidilmesinin sağlanması ve herkes için adil bir seçimin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, seçimli genel kurulda başkanlık yarışının çoklu adaylı yapılması ve TFF'nin tüm kurullarının da adil bir biçimde seçimle belirlenmesi gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız.'