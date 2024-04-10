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TFF'den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ekleme: 10.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden Başkan Büyükekşi imzasıyla paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, Mübarek Ramazan ayında Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyamızın kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Millî Takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık.

Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve Milli Takımlar antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu anlamlı organizasyonda başta çocuklarımız olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çok değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bu duygularla idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk Futbol Ailesinin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim."
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