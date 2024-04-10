Robin van Persie teknik direktörlüğe hazırlanıyor! Görüşmeler başladı

2015-2016 sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Robin van Persie, sarı-lacivertlilere imza atmasıyla büyük bir ses getirmişti.Fenerbahçe formasını 2.5 yıl giyen yıldız isim, 2017-2018 sezonun devre arasında bedelsiz bir şekilde Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'a gitmişti.Kariyerini Feyenoord forması altında noktalayan ve daha sonra kulüpte çeşitli görev alan van Persie'nin Hollanda'da yeni bir görev alacağı öğrenildi.Voetbal International'ın haberine göre; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen teknik direktör olarak Robin van Persie'yi takımın başına getirmeyi düşünüyor.Haberin detayında, ligde 11. sırada bulunan Heerenven'in teknik direktör Kees van Wonderen'in yerine 40 yaşındaki Hollandalı efsaneyi getirmek için ilk dirsek temasının kurulduğunu, Van Persie'nin de teklife sıcak baktığı bilgisi geçildi.Heerenveen Direktörü Ferry de Haan da, Robin Van Persie ile yapılan görüşmeleri doğruladı.Öte yandan Feyenoord'un gelecek sezon Robin van Persie'yi U21 Takımı'nın başına geçirmek istediği ancak van Persie'nin A Takım çalıştırmayı arzuladığı belirtildi.Fenerbahçe ile 87 resmi maça çıkan Robin van Persie, sarı-lacivertli forma ile 36 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.