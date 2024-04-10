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Milli oyuncudan Acun Ilıcalı'ya övgü! 'Çok sevdiğim bir insan...'

Kariyerine Hull City'de devam eden Abdülkadir Ömür, "İngiltere'ye gelmemin ilk sebebi Acun Ilıcalı diyebilirim çünkü o çok sevdiğim bir insan" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 10.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Devre arası transfer döneminde altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrılan Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'in ekibi Hull City'nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon ligde 40 maç sonunda topladığı 61 puanla 10. basamakta yer alan İngiliz ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan milli futbolcu, Hull City'de geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli oyuncudan Acun Ilıcalı'ya övgü! 'Çok sevdiğim bir insan...'

"Acun Ilıcalı çok başarılı biri"

İngiltere'ye gelmemin ilk sebebi Acun Ilıcalı diyebilirim çünkü o çok sevdiğim bir insan" diyen Abdülkadir, şu ifadeleri kullandı:

Çok başarılı biri, bir araya geldik ve bana hayallerini ve Hull ile neler yapacağımızı anlattı. Taraftarlarla ve oyuncularla hayallerimiz var. Sadece bir saat konuştuk ve ben de hikayenizi birlikte yazacağımızı söyledim. Buraya gelmeden önce Ozan'la konuştum, bana herkesin genç olduğunu söyledi. Herkes arkadaş canlısı, herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor, buraya gelmeden önce takım zaten play-off'taydı. Jaden, Delap, Fabio ve Greaves gibi oyuncular hakkında konuştuk ve Hull hakkında birçok şey konuştuk. Buraya geldiğimde tüm insanlar beni sevdi, herkes çok arkadaş canlısıydı ve buraya geldiğimde bana yardım etmeye çalıştı.

"Trabzonspor'dan ayrılmak zordu"

Trabzonspor'dan ayrılma sürecine değinen 24 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Trabzon'da doğdum, 15 yaşımda orada oynadım. Trabzonspor'la sözleşme imzaladım ve neredeyse dokuz yıl Trabzonspor'da oynadım. Ayrılmak zordu. Hayalim Trabzonspor'la şampiyon olmaktı, dört kupam vardı. Ancak Trabzon'la ayrılma zamanının geldiğini hissettim. Çocukken kendi kendime Trabzonspor'la şampiyon olmak istiyorum ve bundan sonra Avrupa'da oynamaya çalışacağım diyordum. Allah'a şükür Trabzon'la şampiyon oldum.

Milli oyuncudan Acun Ilıcalı'ya övgü! 'Çok sevdiğim bir insan...'

"Premier Lig'den bir adım gerideyiz"

Her oyuncunun Premier Lig hayali olduğunu belirten Abdülkadir, şunları dedi:

İngiltere kıyılarına gelen herhangi bir oyuncuyla konuşun ve hepsi Premier Lig'in ne kadar büyük olduğundan bahsedecekler. Şimdi Premier Lig'den bir adım gerideyiz. Belki de dünyanın en iyi altıncı ligi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki her oyuncunun Premier Lig'de oynama hayali vardır. Çocukluğumda Trabzon'dayken Premier Lig'in her maçını izlerdim. Arsenal, Manchester United, Chelsea. Onlar birbirleriyle oynadıklarında çok keyif alıyoruz. Ben ve Ozan, Manchester City - Aston Villa maçını birlikte izledik ve eğlendik.

"Ozan'ın burada olması çok önemli"

Ozan Tufan'ın takıma pozitif hava kattığını vurgulayan yetenekli isim, şöyle konuştu:

Kısa cümlelerle anlatamam ama Ozan'ın herkese bir gülümsemesi var çünkü herkes onu seviyor. Elbette iyi bir ilişkimiz var, birlikte vakit geçiriyoruz. Evin içinde dolaşıyoruz ve bazen birbirimizden bahsediyoruz. O benim ağabeyim, her gün birlikteyiz ve onu çok seviyorum, Ozan'ın burada olması çok önemli.

"Hava dışında her şey güzel"

Hull kentinde tek sorunun hava olduğunu dile getiren Abdülkadir, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hava dışında her şey güzel. Türkiye'de öyle değil. Bazen güneş görüyoruz ama çok fazla değil. Her gün yağmurlu ama İngiltere'de hava dışında her şey güzel. Herkes arkadaş canlısı. Sokakta yürürken herkes yanımıza gelip 'Sizinle fotoğraf çektirmek istiyoruz, hepinizi çok destekliyoruz' dedi. İngiltere'nin Hull şehrinde yaşamayı seviyorum.
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