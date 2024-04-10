Fenerbahçe'nin Olympiakos kadrosu açıklandı! 3 isim yok!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, müsabakanın kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda kozlarını paylaşacağı Olympiakos maçının kafilesini açıkladı.Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.