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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. İşte ceza alacak isimler...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!
Ekleme: 1.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 1.04.2024 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylara ilişkin disiplin sevklerini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sevkler şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki 'kavgası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'kavgaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kavgaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kavgası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki 'kavgaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki 'kavgası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı!
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