Salih Uçan yeni adresi belli oluyor! Ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın, siyah beyazlı yönetimden beklediği teklifi alamadığı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen Salih Uçan, transferin gündemdeki isimlerinden birisi olmaya devam ediyor.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; yeni sezonda daha güçlü bir kadro hedefleyen Trabzonspor'un gözü Salih Uçan'da.



Beşiktaş ile yol ayrımında olan tecrübeli orta saha oyuncusu bordo mavili takımın gündemine geldi. Trabzonspor, yurtdışından da teklifler alan Salih'in durumunu yakından izliyor.



Beşiktaş'tan istediği teklifi alamayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu da seçeneklerini değerlendirme aşamasında.



Salih Uçan'ın Türkiye'de kalmayı seçmesi halinde en yakın adresinin Trabzonspor olduğu belirtiliyor.