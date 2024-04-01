PFDK kararlarına tepki! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçı ardından PFDK'ya sevk edilen futbolcuları ve görevlileri için açıklama yaptı.Futbolcularının PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösteren Pekin, haklarını sonun kadar arayacaklarını söyledi.Fethi Pekin'in sözleri şu şekilde:Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor. Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.Fenerbahçe'de Trabzonspor maçındaki olaylar nedeniyle futbolcular Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Bright Osayi Samuel ile kulüp görevlileri Onur Özkan ve Kürşat Çiftlik PFDK'ye sevk edilmişti.