PFDK'dan ceza yağmuru! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

PFDK, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor 400'er Bin TL para cezası aldı. Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a ise 39'ar Bin TL para cezası verildi.

PFDK, 27 Mart Çarşamba günü yapılan sevklerin cezalarını açıkladı.



Trabzonspor ve Fenerbahçe, 400'er Bin TL para cezası aldı.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ise 39'ar Bin TL para cezası verildi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise ceza almadı.