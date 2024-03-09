Sahayı sedyeyle terk etmişti! İsmail Yüksek'in durumu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi ile karşı karşıya geldi.Maçın başından sonuna kadar müthiş bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lı skorla ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic kaydetti. Rakini farklı mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti.Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Çağlar Söyüncü, sakatlandı ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. İsmail Yüksek ise maç sonu sakatlığı nedeniyle sedye ile götürüldü.Union Saint-Gilloise maçında 5 top kapma, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanan İsmail Yüksek, bu sezon bir Konferans Ligi maçında bu sayılara ulaşan ilk isim oldu.Öte yandan sarı-lacviertli takımda milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. İsmail Yüksek'in yapılan kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.Edinilen bilgiye göre; İsmail Yüksek'in maçta ortaya koyduğu yüksek efordan dolayı bacağına kramp girdiği öğrenildi. İsmail Yüksek'in dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara katılacağı belirtildi.