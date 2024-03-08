İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si! Avrupa'da rekor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Union Saint Gilloise’yi son 16 turu ilk maçında net bir skorla 3-0 yenen Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın başarısı ön plana çıkıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında olan ve kulüp puan rekorlarını kıran İsmail Kartal, ligdeki birçok istatistikte ise zirvede yer alıyor.



İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihinde Süper Lig’de bir sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan ve puan ortalamasına sahip teknik direktör olmayı başardı.



Fenerbahçe’nin Süper Lig’de dış sahada bir sezondaki 14 maçlık galibiyet rekorunu kırmaya da 2 maç uzaklıkta olan İsmail Kartal, takımına oynattığı hücum futboluyla da tribünlerin beğenisini alıyor.



Fenerbahçe, Süper Lig’de en fazla gol atan (72), en fazla net gol pozisyonuna giren (122), en fazla isabetli şut çeken (196), en fazla gol beklentisi (xg) yakalayan (70.43), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (998) takım oldu.



GOL OLUP YAĞIYOR

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı maçlarda tam 117 kez rakip fileleri havalandırdı.



Avrupa, lig ve kupada 44 maça çıkan Fenerbahçe, 2.65 gol ortalaması yakalayarak müthiş bir hücum istatistiğine imza attı.



AVRUPA'DA REKORLAR

Kartal’ın takımı bu sezon Avrupa kupalarında sahaya çıktığı 13 maçın 11’ini kazanırken, rakip filelere adeta gol oldu yağdı.



13 maçta tam 37 gol atan Fenerbahçe, maç başına 2.84 gol ortalaması yakaladı.



Fenerbahçe, ayrıca bu sezon Avrupa’da yüzde 84.6 galibiyet oranı yakalayarak, uluslararası arenada tek sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı oldu.



İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si;



Süper Lig’de en fazla gol atan:72



En fazla net gol pozisyonuna giren:122



En fazla isabetli şut çeken: 196



En fazla gol beklentisi (xg) yakalayan: 70.43



Rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan: 998



44 maçta 117 gol, maç başına 2.65 gol ortalaması



Avrupa'da 13 maçta 11 galibiyet. Bir sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı...



