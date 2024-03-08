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Galatasaray-Rizespor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ekleme: 8.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 8.03.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Cuma (bugün) sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

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Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY-RİZESPOR!

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

RİZESPOR: Gökhan Akkan, Taha Şahin, H. Alikulov, Emirhan Topçu, C. Hojer, Muammer Sarıkaya, Jonjo Shelvey, Gustavo, I. Olawoyin, B. Akintola, M. Minchev.

STAT: RAMS Park
HAKEM: Bahattim Şimşek
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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