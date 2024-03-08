Beşiktaş'ta büyük değişim! 10 ismin bileti kesildi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa havlu atan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına başladı. Siyah-beyazlılar, sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapıyor.



Tecrübeli çalıştırıcının en önemli hedefi ise tecrübeli ve potansiyelli isimleri bir araya getirip, orta vadede başarılı olabilecek bir yapı inşa etmek.



10 isimle veda 4 nokta atışı transfer



Bu doğrultuda ilk adımlar, yabancı oyuncular konusunda atılacak. Siyah-beyazlı kulüpte şu anda 18 adet yabancı oyuncu var. Bu isimlerin tam 10 tanesi ile yollar ayrılacak. Yerlerine ise 4 adet nokta atışı transfer yapılması hedefleniyor.



Sıra yerliye gelecek



Santos, böylece takımdaki yabancı oyuncu sayısını düşürüp, onların niteliklerini artırmanın peşinde olacak. Portekizli, sonra ise yerliler konusundaki kararını verecek. Fernando Santos, takımdaki yerli oyuncular arasında kalmasını ve gitmesini istediği isimlerin listesini yönetim ile paylaşacak.



Ayrıca duruma göre yerli havuzundan Kara Kartal'a takviye yapılması gündemde. Portekizlinin ana gündem maddelerinden biri de takımdaki altyapı oyuncuları...



Altyapıya önem verilecek



Bu sezonun büyük bir bölümünde başta Semih Kılıçsoy olmak üzere pek çok genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı giymenin sevincini yaşadı.



Santos da altyapıdaki oyuncuların kalitesinden bir hayli memnun. Yani gelecek sezon, gençlerin de kadroya monte edilmesi sağlanacak.



Başarılı hoca, bu konuyla ilgili olarak gençlerle yaptığı toplantıda, 'Sezon sonuna kadar kendinizi gösterin. Bu sezon sergileyeceğiniz performans, hem geleceğinizi belirleyecek hem de sizi daha iyi analiz etmemizi sağlayacak' dedi.



Rota şimdiden belli



Yani sonuç olarak Beşiktaş, gelecek sezon planlamasını 3 adımda gerçekleştirecek. İlk olarak, yabancı oyuncu sayısı azaltılacak. Akabinde takımdaki yerlilerin durumu belli olacak. Sonrasında ise altyapıdaki oyuncularına takıma kazandırılması sağlanacak.