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Azerbaycan'da Karabağ fırtınası! Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kabusu yaşadı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, sahasında Alman devi Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta Karabağ, 2-0 öne geçerken, Leverkusen son dakikalarda attığı golle 2-2 beraberliği yakaladı. İşte Leverkusen'in kabus yaşadığı maçın hikayesi...

Ekleme: 8.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 8.03.2024 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, sahasında Alman devi Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaştı.

Nefes kesen maçta Karabağ, 2-0 öne geçerken, Leverkusen son dakikalarda attığı golle 2-2 beraberliği yakaladı.

İşte Leverkusen'in kabus yaşadığı maçın hikayesi...

Azerbaycan'da Karabağ fırtınası yaşanmaya devam ediyor...

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Karabağ, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Azerbaycan ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Yassine Benzia ile 1-0 öne geçti.

Azerbaycan'da Karabağ fırtınası! Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kabusu yaşadı...

Alman ekibinin toplarlanmasına izin vermeyen Karabağ, 45+2. dakikada Juninho'nun da attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

LEVERKUSEN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Leverkusen, ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca neye uğradığını şaşırdı.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol bulmak isteyen Alman ekibi, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e düşürdü.

Azerbaycan'da Karabağ fırtınası! Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kabusu yaşadı...

Karabağ karşısında çok zor bir maç çıkaran Leverkusen, 90+2. dakikada Patrik Schick'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı.

Mutlak favori olarak gösterilen Leverkusen'de teknik direktör Xavi Alonso, tüm yolları denese de Kurban Kurbanov'un Karabağ'ı karşısında galibiyeti alamadı.

Azerbaycan'da Karabağ fırtınası! Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kabusu yaşadı...

Zorlu maçın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Leverkusen'in sahasında oynanacak.

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