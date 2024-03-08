Azerbaycan'da Karabağ fırtınası! Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso kabusu yaşadı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, sahasında Alman devi Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaştı.Nefes kesen maçta Karabağ, 2-0 öne geçerken, Leverkusen son dakikalarda attığı golle 2-2 beraberliği yakaladı.İşte Leverkusen'in kabus yaşadığı maçın hikayesi...Azerbaycan'da Karabağ fırtınası yaşanmaya devam ediyor...Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Karabağ, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.Azerbaycan ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Yassine Benzia ile 1-0 öne geçti.Alman ekibinin toplarlanmasına izin vermeyen Karabağ, 45+2. dakikada Juninho'nun da attığı golle farkı 2'ye çıkardı.Leverkusen, ilk yarıyı 2-0 geride kapatınca neye uğradığını şaşırdı.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol bulmak isteyen Alman ekibi, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e düşürdü.Karabağ karşısında çok zor bir maç çıkaran Leverkusen, 90+2. dakikada Patrik Schick'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı.Mutlak favori olarak gösterilen Leverkusen'de teknik direktör Xavi Alonso, tüm yolları denese de Kurban Kurbanov'un Karabağ'ı karşısında galibiyeti alamadı.Zorlu maçın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Leverkusen'in sahasında oynanacak.