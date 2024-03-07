UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamayı planlıyor. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline almak isteyen Kanarya, ülke puanına da önemli katkıda bulunabilir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise ülke puanı büyük tehlikeye girecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de önemli bir sınava çıkacak.Son 16 turu mücadelesinde Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, ülke puanına da büyük katkıda bulunabilir.İngiltere 101,178İspanya 86,864İtalya 84,998Almanya 82,338Fransa 64,331Hollanda 61,100Portekiz 55,316Belçika 46,800Türkiye 37,600İskoçya 35,850Çekya 35,30037 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya.Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).Fenerbahçe'nin Belçika ekibine karşı olumsuz bir sonuç alması durumunda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri tehlikeye girmiş olacak.