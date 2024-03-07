UEFA ülke puanında büyük tehlike! Union Saint Gilloise maçı öncesi son durum belli oldu: Fenerbahçe…
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamayı planlıyor. İstanbul'da oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline almak isteyen Kanarya, ülke puanına da önemli katkıda bulunabilir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise ülke puanı büyük tehlikeye girecek. İşte son dakika haberinin detayları…
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de önemli bir sınava çıkacak.
Son 16 turu mücadelesinde Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, ülke puanına da büyük katkıda bulunabilir.
İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM
İngiltere 101,178
İspanya 86,864
İtalya 84,998
Almanya 82,338
Fransa 64,331
Hollanda 61,100
Portekiz 55,316
Belçika 46,800
Türkiye 37,600
İskoçya 35,850
Çekya 35,300
ÜLKE PUANI TEHLİKEDE
37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya.Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).
Fenerbahçe'nin Belçika ekibine karşı olumsuz bir sonuç alması durumunda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri tehlikeye girmiş olacak.
Son 16 turu mücadelesinde Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, ülke puanına da büyük katkıda bulunabilir.
İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM
İngiltere 101,178
İspanya 86,864
İtalya 84,998
Almanya 82,338
Fransa 64,331
Hollanda 61,100
Portekiz 55,316
Belçika 46,800
Türkiye 37,600
İskoçya 35,850
Çekya 35,300
ÜLKE PUANI TEHLİKEDE
37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya.Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).
Fenerbahçe'nin Belçika ekibine karşı olumsuz bir sonuç alması durumunda, Türkiye'nin sıralamadaki yeri tehlikeye girmiş olacak.