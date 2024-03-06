TFF, YouTube'dan şifresiz maç yayınlayacak

TFF, 2.Lig ve 3.Lig maçlarının TFF Youtube kanalında yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlere yeni bir müjde verdi.



TFF 2. ve 3.Lig maçları TFF Youtube kanalında canlı yayınlanacak.



Test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2.Lig ve 3.Lig'den birer maç TFF kurumsal Youtube kanalından canlı verilecek.



İlk canlı test yayını Kastamonuspor - Sarıyer karşılaşması



TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta , saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arsaında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF Youtube kanalında yayınlanacak.



Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenilirliğinin ve kulüplere olan ilgininb artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyaya futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor.