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Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Cimbom'da kriz yaşanıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Okan Buruk, tartışma yaşadığı yıldız oyuncunun biletini kesti ve sözleşmesinin feshi için girişimlere başlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 6.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 6.03.2024 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği geri aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı.Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al-Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kritik virajı hatasız geçti.

3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçti. Cimbom 28 haftanın sonunda puanını 75'e yükseltti.

CİMBOM'DA OLIVEIRA KRİZİ PATLAK VERDİ

Avrupa Ligi'nden de elenen ve artık sadece lige odaklanan sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira krizi yaşanıyor.

Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

Beşiktaş maçında kadroda olmayan Sergio Oliveira'nın, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Okan Buruk, kadroda olmayan oyunculardan bahsederken Sergio Oliveira'nın adını söylememesi dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, derbi öncesinde konuyla ilgili, 'Kadroda olmayan isimler... Abdülkerim'in dünkü idmanda ağrısı oldu. Onu idareli kullanıyorduk zaten. Dün de antrenmanın içinde kendisini rahat hissetmedi, kadroya almadık. Zaha'da darbeden ötürü ödem var. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı. Onun dışındakiler kadro tercihimiz. Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları devam ediyor, takım çalışmalarına katılmadılar. Beklediğimizden uzun oldu. Onlar dışında eksik yok' sözlerini sarf etmişti.


Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

KRİZ NEDEN PATLAK VERDİ?

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'na veda ettiği Fatih Karagümrük maçında gösterdiği düşük performansla birlikte soyunma odasındaki umursamaz tavırları sebebiyle tepki çeken Sergio Oliveira ile Okan Buruk arasında sorun yaşandığı iddia edildi.

Portekiz oyuncu, Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış fakat devre arasında Okan Buruk tarafından oyundan alınmıştı. Oliveira'nın bu duruma soyunma odasında tepki gösterdiği ifade edildi.

Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

OLIVEIRA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

Okan Buruk'la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Serigo Oliveira'ya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.

HUKUKÇULAR SÖZLEŞMESİNİ İNCELİYOR

Galatasaray hukukçularının, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve senelik 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli yıldızın durumunu mercek altına aldıkları iddia edildi.

Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE

Kadro dışı bırakılmasının yanı sıra para cezası da verilecek olan Oliveira'nın sözleşmesinin, yaşanan disiplinsizlik sebebiyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Oliveira, Karagümrük maçından sonra idmanlara da alınmamıştı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Oliveira'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu bu sezon ligde 11 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
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