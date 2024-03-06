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Cimbom'da hesaplar şaştı! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisini kazanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün üzerinden yaptığı hesaplar şaştı. İşte Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike ve tüm detaylar...

Ekleme: 6.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 6.03.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisini kazanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün üzerinden yaptığı hesaplar şaştı.

İşte Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike ve tüm detaylar...

Geçen yaz Şampiyonlar Ligi için kurduğu kadrodan beklediği verimi alamayan Galatasaray yönetiminin, kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu üzerinden yaptığı hesap da çarşıya uymadı.


Cimbom'da hesaplar şaştı! Zaniolo ve Yunus Akgün...

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Nicolo Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralarken, sözleşmeye 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu.

Ancak İtalyan yıldız, İngiliz kulübündeki maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı.

Cimbom'da hesaplar şaştı! Zaniolo ve Yunus Akgün...

YUNUS AKGÜN'ÜN ŞARTI 25 MAÇTA İLK 11!

Championship'teki Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı koşuldu.Yunus, yedek kaldığı için 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu geçersiz oldu.


Cimbom'da hesaplar şaştı! Zaniolo ve Yunus Akgün...

İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo ve Yunus'tan 31.5 milyon Euro bonservis kazanma planı gerçekleşmeyen Galatasaray, sezon sonunda iki oyuncusunu da geri çağıracak.
Aston Villa'da 28 maçta 937 dakika görev yapan Zaniolo, 2 gol attı.

Cimbom'da hesaplar şaştı! Zaniolo ve Yunus Akgün...

İtalyan orta sahanın G.Saray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var.

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