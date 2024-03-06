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Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: 'Zamanı geldiğinde...'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylık iddialarına yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

Ekleme: 6.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 6.03.2024 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'aday olacak' iddialarına yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ile ilgili, ismimin içerisinde bulunduğu bir çok iddianın, “kesin aday olacak” ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim.
Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi, Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir.

"TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACI VARDIR"
Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, “Kulübe Fetöcü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmazsa, aday olacağım” şeklinde, kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipler ortaya koymuştum.

Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe’nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur.
Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3.kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir.

"ADAY ÇIKMIYORSA BU ÜZÜCÜ BİR DURUM"
Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır. Elli binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık için bir çok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur. Ancak bunları konuşmak için çok erkendir ve tartışmaya gerek yoktur.

"ZAMANI GELDİĞİNDE AÇIKLAMA YAPILACAK"
Kimsenin benim adıma konuşmamasını bekliyor, bununla birlikte zamanı geldiğinde bizzat yine şahsım tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını, bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini kamuoyundan rica ediyorum."
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